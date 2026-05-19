3月は寒さが残る一方で、春のドライブシーズンに向けて愛車のメンテナンスを意識し始める時期だ。エンジンオイルは、燃費やエンジンの保護性能、走行フィーリングにも関わる重要な消耗品。交換時期が近いなら、実店舗で実際に選ばれている売れ筋モデルを参考にすると選びやすい。 今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介す