今日20日の夜は月が木星に接近します。さらに、西の空の低い位置には金星も見え、華やかな星空となるでしょう。今日20日の夜は沖縄では晴れて、星空を見られそうです。関東から東北も一部で雲の切れ間があるでしょう。北海道では日本海側を中心に晴れる見込みです。細い月が木星と金星に近づく5月の日の入り後は、西の空の高い位置には木星、低い位置には金星が見えます。今日20日の夜は、月が木星に接近します。細い月とマイナス1