大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）で俳優デビューした門脇遥香（21）が、28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）に初登場する。【別カット】強すぎるビジュアルを披露した門脇遥クールな門脇を表現した今回のグラビア。迫力ある水着姿や綺麗なデコルテを露わにしたワンピースなどさまざまな衣装に挑戦した。俳優として活躍が見込まれる門脇の表現力の高さを実感するグラビアとなっている。な