YouTubeやTikTokなどで活躍し、SNSの総フォロワー数530万人を超えるZ世代のカリスマインフルエンサー・さくらが、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣さくらはシックな黒のノースリーブトップスに、透け感が魅力的なシ