きょう20日（水）は、梅雨前線が北上し、九州南部から雨が降り出すでしょう。雨の範囲は次第に東へと広がり、東日本も夕方や夜は雨雲がかかりそうです。■梅雨前線が北上、西からは低気圧が近づく20日（水）の朝までに、梅雨前線が九州付近から関東の南まで北上する予想です。そのため、朝は九州南部で雨の範囲が広がるでしょう。日中は中国地方や四国地方で雨が降り出し、雨足の強まる所がありそうです。夕方になると近畿地方でも