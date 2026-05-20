【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、南部テキサス州の連邦上院選に向けた与党共和党の予備選で、穏健派の現職コーニン議員ではなく、米国第一主義運動「MAGA」派のパクストン州司法長官を支持すると表明した。3月の投票ではコーニン氏が首位、パクストン氏が僅差の次点だったが過半数の票は獲得できず、26日に決選投票が実施される。トランプ氏は交流サイト（SNS）への投稿で、パクストン氏を「私とMAGAに極めて忠実で