アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣RESEXXYのステージに登場した櫻井は、白地に爽やかな青い小花柄が散りばめられたフリル仕様のセットアップを着用。アメリカンスリー