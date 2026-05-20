在中国日本国大使館や中国の各総領事館は、上海市内のビルで邦人が襲われ、負傷したとして注意を求める安全対策情報を発出した。事件は5月19日正午ごろ、浦東地区の金融街に位置する、上海環球金融中心内の日本料理店で発生した。邦人2名を含む3名が何者かに襲われた。容疑者は拘束された。NHKの報道によると、容疑者の男は果物ナイフ2本を所持していたが、負傷者の命に別状はないという。日本政府は中国政府に対して、真相解明と