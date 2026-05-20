グーグルは、法人向けサービス「Google Workspace」向けに、AIを活用した新たな画像作成・編集アプリ「Google Pics」を発表した。最新の「Nano Banana」をベースに開発されている。本日から一部のテストユーザーに提供が開始された。 Google Picsは、ユーザーが思い描いた通りの画像を正確に作成・編集できるツールとして開発された。これまでの画像生成AIでは、一部だ