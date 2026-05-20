Google I/O 2026において、AI開発の新たなパラダイムシフトとなるプラットフォームとツールのアップデートが発表された。その中核となるのが、エージェントファーストの開発プラットフォーム「Google Antigravity」の進化である。 これまで開発者を支援するAIツールは、主に記述を補助するものだった。しかし、Google Antigravityの進化により、AIはユーザーの「