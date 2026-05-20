他人の顔色をいつも伺ってしまい、ちょっとした様子を見て「私、余計なことを言ったかも？」と気疲れしている。そんな人におすすめの1冊がある。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は一度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）特徴ワースト1：察しすぎて、消耗し