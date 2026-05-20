(C)Getty Images怪我の影響により、北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバーに選ばれなかった南野拓実（モナコ）が大会期間中、チームに帯同することが正式に決定した。5月18日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長がモナコとの協議により、「了承を得た」と明かしたと報じられている。【動画】トッテナムを沈黙させた「“信じられない”ボレー」英メディアも絶賛する三笘薫のゴラッソを見る南野は昨年12月に左膝前