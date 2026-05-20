札幌・豊平警察署は、2026年5月19日午前10時ごろ、わいせつ誘拐と不同意性交の疑いで埼玉県に住む無職の男（28）を逮捕しました。男はわいせつな行為をする目的でSNSを使用して当時10代前半の女の子を誘惑し、2024年6月1日から2日までの間、札幌市から登別市まで連れ出し誘拐したうえ、登別市内の宿泊施設で女の子に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察がことし1月に、被害にあった女の子から別の事案で話を聞いていたとこ