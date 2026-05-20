北海道・室蘭警察署は2026年5月19日、公然わいせつの疑いで登別市に住む土木業の男（53）を逮捕しました。男は5月18日午前6時ごろ、登別市桜木町5丁目の公園内で下半身を露出した疑いがもたれています。19日午前6時前、目撃者の親族から「全裸の男がいたようだ」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、目撃者の情報などから男を特定し、男が自供したことから逮捕に至ったということです。男は「間違いありませ