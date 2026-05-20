万波の規格外の肩にファンが歓声を上げた(C)Getty Images日本ハムは5月19日、投打が噛み合い楽天戦（エスコン）に6-2で勝利。万波中正が攻守で存在感を発揮した。楽天の1点リードで迎えた2回、2死一、二塁の場面。9番・小郷裕哉が放った強い打球は一二塁間を破る安打に。二塁走者の渡邊佳明が三塁を蹴ってホームに向かうも、ライトの万波が見事なバックホームで追加点を許さなかった。【動画】「意味わからん肩」「バグってる