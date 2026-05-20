爆上がりする村上の評価。ホワイトソックスはどう動くか(C)Getty Images現在、ア・リーグトップの本塁打17本を記録するなど、その長打力が話題となっているホワイトソックスの村上宗隆。開幕から間もなく、メジャー屈指の注目株として扱われることとなった日本人ルーキーに対し、地元メディアでは早くも他球団への流出を懸念し、対応策としての持論が繰り広げられている。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17