幼い2人の娘を連れての電車移動。夏の車内は冷房がよく効いている。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…娘たちが冷えないように母親が色々試みていると、正面の席に座っていた女性客が......。京都府在住の50代女性（投稿時）、「女児の母」さんの体験談。＜女児の母さんからのおたより＞20年ほど前の夏のJR西日本車内での出来事です。当時1歳の娘を右手に抱いて、反対側で私にもたれかかって寝ている