ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米国務省のピゴット報道官は19日、ルビオ国務長官が23〜26日の日程でインドを訪れると発表した。首都ニューデリーで日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国の協力枠組み「クアッド」の外相会合に出席する見通し。ピゴット氏によると、ルビオ氏はインドの東部コルカタや北部アグラなども訪問。インド政府高官とエネルギー安全保障、貿易、防衛協力について協議する。