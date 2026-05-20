高市首相側が、今年の衆議院選挙などで他の候補を中傷する動画を投稿したとする週刊誌報道をめぐり、動画作成に関わったとされる男性が、高市首相の秘書とオンラインで会議をしたなどと証言しました。高市首相は19日、改めて「私自身も秘書も会ったことはない」と強調しました。■一部週刊誌で“高市陣営が他候補の中傷動画投稿”首脳会談のため韓国へと出発する前、高市首相が記者から問われたのは“中傷動画報道”についてでした