退職後に「自分の店を持ちたい」と考える人は少なくありません。なかでもカフェは、好きなコーヒーや料理を提供でき、地域の人との交流も生まれやすいため、シニア起業の候補になりやすい仕事です。 ただし、退職金を使って始める場合は慎重な判断が必要です。趣味の延長で始めたつもりでも、家賃や仕入れ、人件費などの支払いは毎月発生します。この記事では、開業資金500万円でカフェを始められるのか、シニ