◆ 接戦制し連敗ストップ！谷沢氏「リリーフ陣がよくなってきましたね」オリックスは19日、ソフトバンクと対戦し2−1で勝利した。9回にマチャドが登板し、球団新記録の11試合連続セーブを挙げた。ソフトバンク打線を1安打1奪三振無失点に抑え、チームの連敗を止めた守護神・マチャド。19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「本当に安定感というか、ばっちりしっかり抑えてくれた」と振り返ると、