◆ 小川の牽制死に谷沢氏苦言「何か走りたかったのかな、随分リードが大きかったですけれど」ロッテは19日、西武と対戦し2−3で敗れた。初回無死一塁で郄部瑛斗、3回一死一・二塁で二塁走者の小川龍成が牽制アウトとなった。二度の牽制死が響き、連勝が「4」でストップしたロッテ。19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・谷沢健一氏は、まず初回の牽制死を「（郄部は）そんなにリードはしていな