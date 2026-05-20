19日午後に起きた三重県津市美杉町の山火事は、発生から15時間近くが経っても鎮火の目処が立っておらず、20日朝からヘリによる放水も再開されます。消防や警察によりますと、19日午後3時20分ごろ、津市美杉町下多気の山林で発生した火事は、ケガ人や民家への被害は確認されていませんが、20日朝も鎮火の目処が立っていません。消火活動は地上から夜通しおよそ100人態勢で続けられていて、19日午後9時半の時点で山林5ヘクタ&#