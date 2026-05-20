夏になると、「チョコレートは溶けるから持ち歩きにくい…」と感じたことはありませんか？そんな悩みを解決してくれる新感覚スイーツが、メリーチョコレートから登場しました♡ 今回発売される「シュガーコートミルフィーユ」は、なんと35度でも溶けにくい“夏仕様”のミルフィーユ。サクサク食感はそのままに、常温でも持ち運びしやすく、帰省やおでかけ、女子会の差し入れ