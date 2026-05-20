杉原拓プロが、ビギナーから上級者までスピーディにボールを正確にとらえる方法を教えてくれます！ 重心で円を描いてから打つとボールを拾い上げられる！ ボールを中心に「重心」を動かして円を数回描く。その後、ポールに向かってヘッドを入れていくと、ボールをフェースに乗せて飛ばせる。本番のスイングでもこういうインパクトを作りたいものだ 「クラブは