「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）巨人が７連勝を飾った。開幕１軍を逃して苦しみ続けた先発・戸郷翔征投手が７回５安打無失点の力投で三度目の正直となる今季初勝利を挙げた。打線は初回に平山が左翼席へプロ初の先頭打者本塁打を放つと、さらに大城の適時打で２点を先制した。◇◇戸郷には胸に刺さった言葉がある。昨年の球団納会。あまり多くを語らない阿部監督がポツリとつぶやく。「こ