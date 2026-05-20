栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された夫婦が凶器を準備し、実行役とされる少年に渡したとみられることがわかりました。上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上刺されるなどして殺害され、息子2人もバールのようなもので殴られるなどした事件。捜査関係者への取材で、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が事前に凶器を準備し、実行役とみられる少年に渡したとみられることが新た