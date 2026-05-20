「先日5月3日夜に貴船山の再生活動を支援いただいておりました募金箱が盗難にあってしまいました。当社といたしましても大変遺憾に感じております。もし、目撃された方や何かご存じの方がいらっしゃいましたら貴船神社へご連絡いただけますと幸いでございます」【写真】力強さ、瑞々しさを取り戻した御神木のカツラ京都の奥座敷・貴船にある「貴布禰総本宮 貴船神社」（以下、貴船神社）が、公式Xで5月14日に盗難被害を訴えた。そ