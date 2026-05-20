あえて7人乗りから5人乗りに変更した「MULTI UTILITY」2026年5月12日、トヨタ車のカスタマイズパーツやコンプリートカーを手掛けるトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は、トヨタのミニバン「ヴォクシー」「ノア」をベースにしたコンプリートカー、「MULTI UTILITY」（マルチユーティリティ）の販売を開始しました。ユーザーの反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。トヨタが誇る