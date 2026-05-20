◇パ・リーグロッテ2−3西武（2026年5月19日前橋）ロッテはご当地・群馬出身の小川が3回1死三塁から先制打を放ちながら、先発のジャクソンが2被弾で逆転負けを喫した。連勝は4で止まり、最下位脱出は持ち越し。けん制死が2度もあり、サブロー監督は「自滅というか…。無理するところでも、無理させているわけでもないが、あれで流れが切れて、連勝も止まるという悪循環。こちらがしつこく言っていかなければならないのか