◇パ・リーグ楽天2−6日本ハム（2026年5月19日エスコン）楽天は先発の荘司が今季ワーストの3回5安打6失点でKOされ、4敗目。「先制してもらった中で試合をつくることができず申し訳ないです」とうなだれた。1−0の2回無死一塁で郡司に逆転2ランを被弾。さらにこの回、2個の押し出し四球で一挙4点を失った。3回にも万波に2ランを被弾。計5四球を与える内容に「いろいろ考えすぎてカウントをつくれず、勝負どころで投げきれ