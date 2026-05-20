兵庫県たつの市の住宅で74歳と52歳の母娘が血を流して倒れているのが見つかり、死亡しました。遺体には刺し傷があり、警察は殺人事件の可能性があるとみて捜査しています。◇ブルーシートが、白い一軒家を囲うように張られています。規制線が張られ、多くの警察官の姿がありました。兵庫県たつの市で、この住宅に住む母親の田中澄恵さん（74）と娘の田中千尋さん（52）の2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認