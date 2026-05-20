日本フェンシング界のエースが、中国・上海の地で新たな歴史の扉をこじ開けました！ 現地時間2026年5月17日（日）、中国・上海で開催されたフェンシング女子フルーレ・ワールドカップGP（グランプリ）大会において、世界ランキング4位の上野優佳選手（エア・ウォーター株式会社）が見事、銀メダルを獲得いたしました。 最高峰の格付けであるグランプリ大会でのメダル獲得は、上野選手にとっ