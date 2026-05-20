ドル円、日米財務相の発言で上下動インフレ懸念が強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は日米の財務相の発言で上下動したものの振幅に留まった。パリで開催されていたＧ７財務相・中央銀行総裁会議の際、ベッセント財務長官が日本に関し「過剰な為替変動は望ましくない」と述べていたことや、片山財務相が「日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている。断固たる措置をとる時はとる」と述べたことで円高の