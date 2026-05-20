NY原油先物6 月限（WTI）（終値） 1バレル＝107.77（-0.89-0.82%） ニューヨーク原油は反落。中心限月となった７月限は０．２３ドル安の１０４．１５ドル。ドルインデックスが再び９９ポイント台に乗せて４月中旬以来の高値を更新するドル高となるなか、トランプ米大統領が前日の引け後に予定したイランへの攻撃計画を一時停止すると発表したことで修正安模様となった。しかし、同大統領がこの日、数日以内にイ