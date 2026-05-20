一瞬ビジュアル系バンドが頭をよぎるものの、主人公の名前に、狂気や錯乱の意味を匂わせる作品だと気付く。札幌の頭部切断殺人事件もちょっとよぎった。宗教というか、信者ビジネスを描く問題作「るなしい」の話だ。【写真を見る】“清楚系”とは思えない…狂気に満ちた「原 菜乃華」の衝撃ビジュアル主人公の郷田（ごうだ）るなは一見純朴な女子高生。演じるのは連ドラ初主演の原菜乃華。るなは鍼灸（しんきゅう）院を営