「日曜劇場」はつらいよ4月に始まった春ドラマが第5、6回まで進んだ。大半が全10回だから、折り返し地点を過ぎた。どの作品がよく観られているのか。プライム帯（午後7〜同11時）の民放16作品の個人視聴率を調べ、ベスト10を割り出した。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「脚細すぎ」…超ミニ丈コーデの有村架純「春ドラマは不発」と見る向きがあるようだが、それは実情と異なる。春ドラマ16本の