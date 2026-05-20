東大生の官僚離れが指摘されて久しいが、“最強官庁”においても同様といえるだろうか。この度入手したのは、財務省内の一部で出回る、歴代キャリア官僚の出身校から現担当までが網羅的に記された「裏表紙」なる秘密名簿。その中から、平成初期と現在で、財務官僚の出身大学がどう変わったかを分析した。「激減する東大卒」に代わって増加した大学はどこか。「裏表紙」とは、財務省の歴代キャリア官僚について、入省年次別に出身