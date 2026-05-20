Ｊ２ジュビロ磐田は１９日、静岡・磐田市内での練習を公開した。次節・２３日にアウェーでＪ２札幌と対戦する。百年構想リーグの地域ラウンド最終戦。現在ＥＡＳＴ―Ｂの８位で、９位の福島とは勝ち点６差。７位の松本とは３差ながら、得失点差で離されており、順位はほぼ確定している。だが消化試合にはしない。三浦文丈監督（５５）は「来季へのシミュレーション」と位置づけた。２６／２７シーズンでＪ１昇格を成し遂げる