先行公開は大ヒット！ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅうペアが都内で引退会見を行った4月28日の会見中、集まった報道陣の目に飛び込んできたのは、二人の背後に置かれたボードに書かれた名称だった。【写真を見る】あの雄姿がスクリーンに蘇る！伝説地なったスターを再び！《木下グループ》《映画『マイケル』6.12》「木下グループは2人が所属す