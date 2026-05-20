お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造の妻・まさみさんが１９日までにブログを更新。悩みを告白し、皮膚科を受診したことを明かした。「ついにきた」というタイトルでブログをアップし、「４０歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」とコメント。「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり気にしなかったんだけど最近、美容院に行く度に前髪増やしてもらっていたのにまた薄くなってきてるの」と告白した。思い切って皮