甲子園のスターだけが、ドラフト候補ではない。全国的な知名度はまだ高くなくても、プロのスカウトが熱視線を送る逸材は各地にいる。【西尾典文／野球ライター】【写真】「高校生左腕ではトップクラス」とスカウトが唸る高岡第一・前田侑大選手の投球フォーム夏の投球次第では上位指名の可能性も今年は例年以上に高校生の上位候補が多いと見られている。中でも、常時150キロを超えるスピードと高い完成度を誇る織田翔希（横浜