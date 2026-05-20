前人未到のアマ49戦無敗5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一戦が行われ、王者・井上尚弥（33）が防衛に成功した。5万5000枚のチケットは即日完売となる人気だったが、そんなさなか“ポスト井上尚弥”の呼び声高いルーキーがプロテストに合格した。【写真を見る】見た目が「石油王」過ぎる…サウジアラビアのお偉方に寵愛される井上尚弥「これまでも“ポスト尚弥”と期待されるボクサーはいたのですが、彼は本