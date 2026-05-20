かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 5月20日（水）は、たくろう、ドンデコルテ、とろサーモン久保田が来店。「M-1グランプリ2025」王者と準優勝の２組が、M-1後に起きた出来事を振り返り、半年間で溜まった不満を爆発させる。 ©ABCテレビ 「M-1グランプリ2025」で人生が激変した