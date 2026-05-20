【「デカいうさぎに懐かれた！?」1巻】 5月20日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「デカいうさぎに懐かれた！?」の1巻を5月20日に発売する。価格は880円。 本作は真顔逸華氏が「チャンピオンクロス」で連載を始めた作品。博多の地を舞台として、オトナ男女の“仲良し関係”を描いている。 主人公の大神ハジメは、遠く慣れない福岡の地で不安を抱