【「やちるさんはほめるとのびる」3巻】 5月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「やちるさんはほめるとのびる」の3巻を5月20日に発売する。価格は792円。 本作は八尺様のやちるをヒロインとした人間×妖怪ラブコメディ。遠野人夏氏が「コミックDAYS」で連載を行なっている。 3巻では、寝ても覚めても誠一郎のことが頭から離れなくなったやちるが