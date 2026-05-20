【「ヤニねこ」12巻】 5月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ヤニねこ」の12巻を5月20日に発売する。価格は792円。 本作はタバコ好きのろくでなしな獣人・ヤニねこを主人公とした物語。2026年7月からTVアニメが放送される予定となっている。 12巻にはアルバイト中に警察に止められたり、優しい車掌さんを怒らせたりと、さまざまなエピソӦ