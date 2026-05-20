【「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」8巻】 5月20日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」の8巻を5月20日に発売する。価格は880円。 本作は酔うと大胆になる大学生・上伊那ぼたんと周囲の女子たちの関係を描いた作品。4月10日よりTVアニメが放送されている。 8巻では寮生同士の仲が深まっていくなか、来春に