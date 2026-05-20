サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する抱腹絶倒の映像バラエティ『サンドの世界笑撃映像社！』が、本日5月20日（水）に2時間スペシャルで放送される。思わず声を上げてしまう爆笑ハプニング、予測不能な動物たちの行動、目を疑うようなミラクル、そして奇跡のスーパーセーブまで、笑って驚くことができる映像を怒涛の勢いで届けていくこの番組。しかも、