【「平成敗残兵すみれちゃん」10巻】 5月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「平成敗残兵すみれちゃん」の10巻を5月20日に発売する。価格は792円。 本作は元売れないアイドルの30代フリーター・東条すみれが、令和の世でリベンジを図る物語。里見U氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している。 10巻ではすしカルマこと御手洗颯子がブ